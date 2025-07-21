جراحة عاجلة.. تطورات الحالة الصحية لأسطورة نادي الزمالك حسن شحاتة

تعرض حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن حسن شحاتة سيخضع لجراحة عاجلة اليوم الاثنين، متمنياً الشفاء لأسطورة الكرة المصرية.

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ولم يعلن أحمد حسن أي تفاصيل تخص مرض حسن شحاتة وحالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها.

ووجه النادي الأهلي رسالة تمنى خلالها الشفاء للمعلم حسن شحاتة والتعافي من مرضه.

ويعد حسن شحاتة أحد أساطير نادي الزمالك كلاعب تاريخي في فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي.

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وحقق حسن شحاتة إنجازات كبيرة في مشواره التدريبي، خاصة مع منتخب مصر الذي تولى قيادته في الفترة بين 2004 إلى 2011، وحقق لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالي في نسخ 2006 و2008 و2010.

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وقاد المعلم أيضاً تدريب عدة أندية عربية، على رأسها الزمالك والمقاولون العرب وبتروجت ومنتخب السويس والشرقية في مصر، بجانب العربي القطري والدفاع الحسني الجديدي المغربي.

ويشغل حسن شحاتة حالياً عضوية اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لكرة القدم.