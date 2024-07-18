أعلن أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الجورجي جيورج ميكاوتادزي مقابل 18.5 مليون يورو من نادي ميتز حتى أواخر يونيو 2028.

وقال ليون إن صفقة الانتقال تتضمن إضافات بقيمة 4.5 مليون يورو مع حصة للنادي في أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب.

وكان نادي ميتز قد أعلن في الأول من يوليو الجاري تعاقده بشكل دائم مع ميكاوتادزي مقابل 13 مليون يورو قادمًا من أياكس أمستردام ليستمر مع الفريق الفرنسي الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وسجل ميكاوتادزي، المولود في فرنسا، ثلاثة أهداف خلال مسيرة جورجيا المبهرة في مشاركتها الأولى في بطولة أوروبا والتي انتهت في دور الستة عشر بالخسارة 4-1 أمام إسبانيا.

وولد النجم الجورجي في مدينة ليون الفرنسية، وبدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية النادي التي شهدت تألق كريم بنزيما وبروزه.

وانضم ميكاوتادزي (23 عامًا) إلى أياكس قادما من ميتز بداية موسم 2023-2024 لكنه فشل في الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، ليعود للفريق الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي.

وسجل نجم جورجيا 11 هدفًا خلال 17 مباراة مع ميتز خلال فترة الإعارة، بينما لم ينجح في هز الشباك خلال تسع مباريات مع أياكس.