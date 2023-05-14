ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مع مانشستر سيتي بعدما سجل له هدفا أمام إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 39 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من إلكاي غوندوغان، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 37.

ورفع هالاند رصيده إلى 36 هدفا علما أن مطارده هاري كين نجم توتنهام سجل 27 هدفا، مقابل 20 هدفا لإيفان توني لاعب برينتفورد في المركز الثالث في ترتيب الهدافين.