ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
هالاند رفع رصيده إلى 36 هدفا علما أن مطارده هاري كين نجم توتنهام سجل 27 هدفا.
واصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند تألقه مع مانشستر سيتي بعدما سجل له هدفا أمام إيفرتون، اليوم الأحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف هالاند في الدقيقة 39 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من إلكاي غوندوغان، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 37.
ورفع هالاند رصيده إلى 36 هدفا علما أن مطارده هاري كين نجم توتنهام سجل 27 هدفا، مقابل 20 هدفا لإيفان توني لاعب برينتفورد في المركز الثالث في ترتيب الهدافين.
ويحتل محمد صلاح نجم ليفربول المركز الرابع وسجل 19 هدفا ويتبعه ويلسون لاعب نيوكاسل وسجل 17 هدفا.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
1. إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 36 هدفًا.
2. هاري كين، توتنهام، 27 هدفا.
3. إيفان توني، برينتفورد، 20 هدفا.
4. محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفا.