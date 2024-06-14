تفاصيل جديدة حول عودة مصطفى فتحي إلى الزمالك
شهدت صفقة انتقال مصطفى فتحي، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، إلى نادي الزمالك تفاصيل جديدة.
ولعب مصطفى فتحي بقميص الزمالك قبل رحيله إلى سموحة على سبيل الإعارة ثم انتقاله إلى التعاون السعودي قبل الانضمام إلى صفوف بيراميدز.
وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس2) إن مصطفى فتحي يرغب في العودة مجددًا إلى الزمالك، خاصة أن رحيله من قبل عن صفوف الفريق كان لظروف خاصة بالتعامل مع إدارة النادي السابقة.
وأشار إلى أن مصطفى فتحي يرى أن الأمور أصبحت مختلفة داخل الزمالك مع تولي مجلس إدارة جديد بقيادة حسين لبيب، وبالتالي لديه رغبة في العودة من جديد إلى القلعة البيضاء.
وأكد أن عقد اللاعب مع بيراميدز مستمر حتى 2027، كما أن إدارة بيراميدز لا تفكر تمامًا في الاستغناء عن خدمات اللاعب بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.
وأضاف:" بيراميدز يسعى للحفاظ على القوام الأساس للفريق للوصول لمنصات التتويج بعد المنافسة على لقب الدوري المصري، وأيضًا المشاركة في الموسم المقبل بدوري أبطال أفريقيا".
وأتم قائلًا:" موقف بيراميدز حتى الآن يتمثل في رفض رحيل اللاعب ولكن ربما تتغير الأمور مع تكثيف المفاوضات من جانب مسؤولي الزمالك".