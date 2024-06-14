تفاصيل جديدة حول عودة مصطفى فتحي إلى الزمالك

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس2) إن مصطفى فتحي يرغب في العودة مجددًا إلى الزمالك، خاصة أن رحيله من قبل عن صفوف الفريق كان لظروف خاصة بالتعامل مع إدارة النادي السابقة.

وأشار إلى أن مصطفى فتحي يرى أن الأمور أصبحت مختلفة داخل الزمالك مع تولي مجلس إدارة جديد بقيادة حسين لبيب، وبالتالي لديه رغبة في العودة من جديد إلى القلعة البيضاء.