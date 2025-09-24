عبر إنستغرام.. منشور ناري من نجم الهلال بعد خسارة الأهلي السعودي (صورة)

أقدم ماركوس ليوناردو، نجم الهلال السعودي، على نشر رسالة نارية عبر حسابه على منصة "إنستغرام" إثر خسارة غريمه الأهلي أمام بيراميدز المصري، بنتيجة "3-1" في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس القارات للأندية.

وكانت جماهير الأهلي السعودي التي احتشدت بقوة في ملعب الإنماء في جدة تمني نفسها بحصد البطولة الثالثة مع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، الذي قادهم للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة والسوبر السعودي، ولكن كان لنادي بيراميدز رأي آخر ليتوج بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وسيلعب بطل أفريقيا على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم الـ13 من ديسمبر من أجل بلوغ نهائي البطولة أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا، بعدها بـ4 أيام.

وعقب المباراة، حرص ليوناردو، نجم الهلال، على استعادة ذكريات مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والتي كان أحد نجومها مع "الزعيم، إذ نشر صورة له من حساب "فيفا"، وهو يحتفل بهدفه ويشير بعلامة الصمت، في لقطة اعتبرها الكثيرون أنها تلميحًا إلى إسكات جمهور الأهلي بعدم قدرتهم على المنافسة على المستوى العالمي مثل "الزعيم".

وكان الهلال أعاد قيد المهاجم ماركوس ليوناردو في قائمته لدوري روشن السعودي بعد إصابة جواو كانسيلو واستبعاده من القائمة.

وجاء قيد ليوناردو بديلًا عن كانسيلو، الذي تعرَّض لإصابة قوية ستبعده لفترة طويلة، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد ما بين 6 و8 أسابيع.