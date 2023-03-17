لقطة طريفة.. حكم مباراة العين والنصر يعرقل مهاجم الفريق الأزرق ويمنعه من هجمة مرتدة (فيديو)
شهدت مباراة النصر ضد العين في دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بفوز الأول، لقطة طريفة بطلها حكم اللقاء سلطان عبدالرزاق.
وعندما كانت ساعة المباراة تشير إلى الدقيقة 81، كان مينديز لاعب النصر منطلقًا في هجمة مرتدة، وعند وصوله للمنطقة التي يتواجد بها سلطان عبدالرزاق قام بعرقلته.
سلطان عبدالرزاق حكم المباراة سقط ولم يتمالك نفسه أمام انطلاقة مينديز وقام بعرقلته دون قصد؛ ما دفع لاعبي النصر للوقوف أمامه والمطالبة بإنذار نفسه في لقطة طريفة.
واحتفظ العين بموقعه في المركز الثاني بالترتيب رغم خسارته 1-صفر أمام النصر بهدف عبدالله توري في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.
وسجل توري هدف الفوز في الدقيقة 75 ليمنح النقاط الثلاث لفريقه.
وأضاع العين عدة فرص على مدار الشوطين قبل أن يسجل النصر بواسطة توري من هجمة مرتدة.
النصر ارتفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد العين عند 40 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الوحدة.