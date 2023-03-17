لقطة طريفة.. حكم مباراة العين والنصر يعرقل مهاجم الفريق الأزرق ويمنعه من هجمة مرتدة (فيديو)

وعندما كانت ساعة المباراة تشير إلى الدقيقة 81، كان مينديز لاعب النصر منطلقًا في هجمة مرتدة، وعند وصوله للمنطقة التي يتواجد بها سلطان عبدالرزاق قام بعرقلته.

سلطان عبدالرزاق حكم المباراة سقط ولم يتمالك نفسه أمام انطلاقة مينديز وقام بعرقلته دون قصد؛ ما دفع لاعبي النصر للوقوف أمامه والمطالبة بإنذار نفسه في لقطة طريفة.