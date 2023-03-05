ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يصعق ليتشي ويخطف الوصافة (فيديو)

وتقدم أصحاب الأرض قبل مرور نصف ساعة حين خدع نيكولو باريلا مدافعي ليتشي داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى هنريخ مخيتاريان الذي سددها مباشرة رائعة في الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

وعزز لاوتارو مارتينيز النتيجة لإنتر بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني بعد أن تلقى تمريرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء من دينزل دمفريس ليحولها المهاجم الأرجنتيني بتسديدة رائعة نحو المرمى.