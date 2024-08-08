تلقى منتخب المغرب الأولمبي ضربة قوية قبل ساعات من انطلاق لقائه المرتقب ضد مصر، مساء اليوم الخميس، في مواجهة تحديد المركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًّا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "لا بوغوار" في مدينة نانت.

وأعلن أسامة العزوزي، لاعب منتخب المغرب الأولمبي، عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، إصابته وغيابه عن مباراة مصر.

وكتب العزوزي قائلًا: "اليوم يلعب المنتخب الأولمبي المغربي على الميدالية البرونزية.. ولسوء الحظ لن أتمكن من المشاركة في لقاء مصر بسبب إصابة في الركبة التي تعرضت لها في المباراة ضد إسبانيا يوم الإثنين الماضي".

وأضاف: "في المباريات الماضية، قدمت كل ما لدي من أجل فريقنا وبلدنا.. ولدي ثقة كاملة بأن زملائي في الفريق سيبذلون قصارى جهدهم اليوم لتأمين الفوز".

وتابع: "نهدف إلى إظهار أننا نعد من بين الأفضل في العالم. وأشكر الجماهير المغربية على دعمها.. معًا، نحن أقوياء. دعونا نواجه هذه اللحظة بفخر وإصرار".

وشارك أسامة العزوزي في المباريات الخمس للمنتخب المغربي، وينشط بين صفوف نادي بولونيا الإيطالي.

ويحلم منتخب المغرب الأولمبي بتحقيق أول ميدالية في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد أمام الفراعنة.