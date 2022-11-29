هازارد ينفي حدوث خلاف بين لاعبي بلجيكا

نفى إيدن هازارد قائد بلجيكا وجود خلاف بين اللاعبين لكنه أعترف أنه تم تبادل الحديث صراحة عقب خسارتهم المفاجئة 2-صفر من المغرب في المجموعة السادسة لكأس العالم يوم الأحد.

وتحدث هازارد إلى وسائل الإعلام مع الحارس تيبو كورتوا، اليوم الثلاثاء، بدلا من يانيك كاراسكو وأرتور تيات وهو الثنائي الذي كان من المفترض أن يشارك في المؤتمر الصحفي.

واتخذت إدارة المنتخب البلجيكي هذه الخطوة على ما يبدو لتهدئة تكهنات متزايدة بأن هناك خلافات بين اللاعبين.

وسيتعين على بلجيكا، صاحبة التصنيف الثاني عالميا، الفوز على كرواتيا يوم الخميس للتأهل لدور الستة عشر.

وقال هازارد: "أجرينا مناقشات جيدة بين اللاعبين، قيل الكثير، وتحدثنا لمدة ساعة عن الأشياء الجيدة والأشياء الأقل جودة. الآن نريد الفوز على كرواتيا، أمامنا يومان فقط للاستعداد وعلينا أن نكون في كامل الجاهزية".

ونفى هازارد وجود خلافات في غرفة الملابس بعد الخسارة من المغرب، وقال إنه تحدث مع لاعب الوسط كيفن دي بروين بعدما ذكرت تقارير أنه قال إن أعمار منتخب بلجيكا كبيرة على الفوز بكأس العالم.