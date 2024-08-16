صدمة لمانشستر سيتي قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

تلقى نادي مانشستر سيتي، صدمة قوية، قبيل انطلاق مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد المقبل أمام تشيلسي.

يستهل مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل مشواره في الموسم الجديد من البريميرليغ، الذي توج به في المواسم الأربعة الماضية، في غياب أوسكار بوب الذي قد يبتعد عن الملاعب لنحو أربعة أشهر؛ بسبب تعرضه لكسر في الساق خلال التدريبات.

كذلك يفتقد مانشستر سيتي جهود رودري الذي يتعافى من إصابة تعرض لها خلال بطولة أوروبا 2024.

ويستهل سيتي مشواره في الموسم بلقاء تشيلسي، وفي ظل عودة عدد من لاعبيه الأساسيين الذين شاركوا في بطولة أوروبا.

ويدرك المدرب بيب غوارديولا أن الفريق ربما لا يتحلى بكامل قوته، لكنه قال إنها مجرد بداية الموسم، سواء كان الفريق مستعدا أو لا.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة: "علينا أن نكون مستعدين. لا أعرف ماذا سيحدث. الجميع يعرفون أننا لسنا في أفضل حالاتنا، لكن هذا لا يهم، لدينا الرغبة في الأداء بشكل جيد. أعتقد أن هناك العديد من الفرق في الوقت الراهن ليست في أفضل حالاتها".

وأضاف: "ما تعلمته هو أن الموسم طويل للغاية. يجب أن تكون مستعدا من الناحيتين البدنية والذهنية. ومن أجل هذا، تحتاج إلى الراحة. نحاول تقديم كل ما لدينا وفقا للظروف التي نواجهها. اللاعبون المتاحون هنا يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم".

وقال غوارديولا إنه "حزين للغاية" على المهاجم النرويجي بوب الذي من المتوقع أن يغيب لثلاثة أو أربعة أشهر بعد الخضوع لجراحة؛ بسبب كسر في الساق.

وكان رودري قد تعرض للإصابة قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة إسبانيا أمام إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024.

وقال غوارديولا: "هو يتدرب، لا أعرف متى سيعود، لم أره حتى الآن، هو يشعر بحال جيد. علينا أن نرى شعوره بعد التدريبات.. لا فرصة لمشاركته في مباراة يوم الأحد".