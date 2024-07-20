كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة، وافق على منح رقمه لزميله لامين يامال، ليظهر اللاعب الشاب المتألق الموسم المقبل برقم 19.

وسبق أن قام فاييخو، نجم ريال مدريد بنفس التصرف مع زميله جود بيلينغهام، عقب انضمامه للميرنغي حيث منحه الرقم "5"، وحرص النجم الإنجليزي على توجيه الشكر للاعب.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن "فيتور روكي وافق على أن يأخذ النادي منه رقمه 19 الآن لمنحه إلى اللاعب لامين يامال، دون أن يعرف بعد ما إذا كان سيتم تسجيله أو سينتهي به الأمر في فريق آخر".

وأعلن برشلونة، مؤخرًا، في بيان رسمي أن ، لامين يامال، سيرتدي رقم 19، موضحًا: سيرتدي المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا قميصًا كان ملكًا للاعبي كرة قدم عظماء في الماضي، مثل: باتريك كلويفرت، وليونيل ميسي، وسيرجيو أغويرو، وغيرهم الكثيرين".

وكان يامال يرتدي الرقم 27 الموسم الماضي، الذي شهد تألقه الكبير مع البارسا، تحت قيادة مدربه السابق تشافي هيرنانديز.

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وبعمر 17 عامًا حقق لامين يامال أول ألقابه الكبرى مع منتخب إسبانيا بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي أقيمت في ألمانيا.

وخاض لامين يامال مع برشلونة 50 مباراة، سجل فيها 7 أهداف، وصنع 10 أخرى ومع منتخب بلاده خاض 14 مواجهة، سجل فيها 3 أهداف، وصنع 8.