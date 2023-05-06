سبورت: رافينيا يفكر في مغادرة برشلونة

يفكر الجناح البرازيلي رافينيا في مغادرة برشلونة في ظل اهتمام نيوكاسل بالتعاقد معه، كما ذكرت صحيفة "سبورت" اليوم السبت.

وبحسب الصحيفة، يفكر رافينيا في الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي لأسباب رياضية بحتة، رغم أن البرازيلي لم يتلق أي نوع من الضغط لقبول أي من العروض المثيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخشى رافينيا الحصول على عدد دقائق أقل للعب الموسم المقبل، بسبب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يفضل تشافي مدرب برشلونة الاعتماد عليه.