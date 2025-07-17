4 أشياء تجعل انتقال فينيسيوس إلى ليفربول "مستحيلا"

دخل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، دائرة اهتمامات نادي ليفربول الإنجليزي بقوة للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب البرازيلي أصبح على رأس اهتمامات ليفربول خاصة بعد وفاة الجناح البرتغالي ديوغو جوتا، واحتمالية رحيل الكولومبي لويس دياز.

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ورغم رغبة ليفربول الجادة في ضم فينينسيوس وأيضاً أنباء التقدم بعرض لحسم الصفقة، إلا أن هناك عدة أمور تجعل هذه الصفقة مستحيلة.

المطالب المالية للاعب

التعاقد مع فينيسيوس سيكون أمراً مكلفاً بالنسبة لإدارة ليفربول على المستوى الاقتصادي، خاصة أن راتب اللاعب البرازيلي يبلغ 15 مليون يورو صافية الضرائب، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وسيكون ليفربول مطالباً على الأقل بدفع نفس قيمة الراتب وربما أكبر لإقناع فينيسيوس بالتحرك نحو صفوفه في الموسم المقبل.

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عقد فينيسيوس مستمر مع الريال

يرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2027؛ وبالتالي مازال أمامه موسمان في عقده.

رحيل اللاعب سيكون مرهوناً بموافقة ريال مدريد، وسيكلف ليفربول أعباء مالية كبيرة للتوصل لاتفاق مع إدارة النادي الإسباني.

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مطالب ريال مدريد الضخمة نظير البيع

سيضطر ليفربول لدفع مبالغ مالية ضخمة من أجل إقناع ريال مدريد ببيع اللاعب البرازيلي، صاحب الـ25 عاماً.

ورغم الانتقادات المتصاعدة في وجه فينيسيوس إلا أن أرقام اللاعب تبدو جيدة؛ حيث سجل 106 أهداف خلال 322 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه في صيف 2018 قادما من الدوري البرازيلي، بخلاف تقديم 83 تمريرة حاسمة.

ريال مدريد سيطلب مبلغاً ضخماً؛ لأنه سيضطر لتعويض رحيل فينيسيوس بصفقة كبرى لتدعيم الشق الهجومي.

عروض السعودية

النقطة الأخيرة تتمثل في امتلاك فينيسيوس بالفعل عدة عروض من الدوري السعودي، وهو ما سيقحم ليفربول في سباق مالي شرس ومزاد قد لا يستطيع مجاراته للفوز بخدمات اللاعب.

الهلال والأهلي أبديا رغبتهما في ضم اللاعب البرازيلي؛ وهي نقطة كفيلة بإفساد رحيل اللاعب إلى ليفربول في ظل القدرات الاقتصادية لعملاقي الدوري السعودي.