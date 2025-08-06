إذا لم تقدم حلولا سريعة.. إعلامي سعودي يثير جدلا بشأن موقف رونالدو مع النصر

أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي جدلاً بشأن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر قبل انطلاق موسم فريقه.

وجدد رونالدو صاحب الـ40 عاما عقده مع النصر لموسمين قادمين حتى صيف 2027.

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وأشارت تقارير صحفية إلى تدخل رونالدو في اختيار المدرب الجديد البرتغالي جورجي جيسوس، بجانب انضمام مواطنه جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي.

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وفجر العصيمي في الساعات الماضية مفاجأة غير سارة لجماهير النصر بتغريدة نشرها مساء الثلاثاء عبر حسابه بمنصة إكس قائلاً: "كشفت بعض الأوساط القريبة والمحيطة من الأسطورة كريستيانو رونالدو عن وجود حالة من الامتعاض وعدم الرضا لدى الأسطورة تجاه الفريق وأوضاعه الحالية، وإنه لا يزال ينتظر تحسين الفريق ودعمه".

وأضاف: "الأسطورة يريد صناعة فريق قادر على المنافسات بداية من بطولة السوبر السعودي التي يرى أن الفريق لا يزال غير جاهز لها وعدم الجدوى من المشاركة.. لا تخذلوا الأسطورة".

ورد العصيمي على تعليق مشجع على تغريدته، مساء الأربعاء، قائلاً: "صحيح ..والأفكار تتجه لأبعد من كونها امتعاضًا فقط إذا لم يتم العمل على سرعة الحلول".

ولم يبرم نادي النصر إلا صفقة جواو فيليكس، بجانب لاعب الوسط السعودي الشاب عبد المالك الجابر.

ويفتتح النصر موسمه بلقاء الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.