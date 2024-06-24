خطوة جديدة من ريال مدريد لضم "فالفيردي الجديد"

وتلقى ماستانتونو عروضًا خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع ريفر بليت، وأبرزها من غريمي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، ولكن اللاعب اختار الريال.

ويمتلك اللاعب، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي سيبلغ 17 عامًا في أغسطس، شرطًا جزائيًّا في عقده يبلغ 45 مليون دولار، ولكن نادي ريال مدريد سيعمل على تخفيض هذا المبلغ.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي ريال مدريد تقدم بالفعل بعرض مالي رسمي إلى نادي ريفر بليت.

وأوضحت: "تقدم فريق ريال مدريد الإسباني، بعرض قيمته 25 مليون دولار لضم ماستانتونو، دون النظر إلى قيمة الشرط الجزائي".

ويعتمد ريال مدريد في مفاوضاته مع ريفر بليت، على رغبة ماستانتونو، والذي أكد بوضوح أنه يرغب في ارتداء قميص الفريق الملكي.

وسيعمل ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، على تخفيض سعر الشرط الجزائي البالغ 45 مليون دولار، إلى حوالي 25 مليونا فقط.