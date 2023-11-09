بعد بداية مذهلة.. جيرونا المتصدر يتحدى عمالقة الدوري الإسباني

ولا يوجد أي فريق في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا لديه نقاط أكثر من جيرونا (31) في هذه المرحلة من الموسم، وهي إحصائية مذهلة لفريق يتنقل بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية منذ أن استحوذت مجموعة سيتي لكرة القدم على 44% من أسهم النادي في 2017.

وكانت هزيمة جيرونا 3-صفر على ملعبه أمام ريال مدريد في أواخر سبتمبر أيلول الخسارة الوحيدة للفريق منذ أن بدأ الموسم بالتعادل 1-1 مع ريال سوسيداد.

وأنهى جيرونا الموسم الماضي في المركز العاشر بعدما حقق 13 انتصارا بعد عودته إلى دوري الأضواء الإسباني لكنه حقق بالفعل عشرة انتصارات حتى الآن هذا الموسم بعد فوزه 4-2 على أوساسونا مطلع الأسبوع الجاري ليعتلي القمة.

وبعد أن قاد المدرب ميشيل رايو فايكانو وويسكا للصعود لدوري الدرجة الأولى في مواسم سابقة، أصبح مدرب جيرونا مثيرا للإعجاب الآن في الدوري الإسباني بأسلوب هجومي يستفيد من المواهب مثل الثنائي البرازيلي الرائع سافينيو ويان كوتو ولاعب الوسط الإسباني الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز أليكس جارسيا.