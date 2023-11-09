بعد بداية مذهلة.. جيرونا المتصدر يتحدى عمالقة الدوري الإسباني
مع معاناة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد للحفاظ على ثبات المستوى وإهدار نقاط ثمينة في الأسابيع القليلة الماضية، تقدم جيرونا للصدارة ويتربع بمفرده على قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد بداية رائعة للموسم.
ولا يوجد أي فريق في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا لديه نقاط أكثر من جيرونا (31) في هذه المرحلة من الموسم، وهي إحصائية مذهلة لفريق يتنقل بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية منذ أن استحوذت مجموعة سيتي لكرة القدم على 44% من أسهم النادي في 2017.
وكانت هزيمة جيرونا 3-صفر على ملعبه أمام ريال مدريد في أواخر سبتمبر أيلول الخسارة الوحيدة للفريق منذ أن بدأ الموسم بالتعادل 1-1 مع ريال سوسيداد.
وأنهى جيرونا الموسم الماضي في المركز العاشر بعدما حقق 13 انتصارا بعد عودته إلى دوري الأضواء الإسباني لكنه حقق بالفعل عشرة انتصارات حتى الآن هذا الموسم بعد فوزه 4-2 على أوساسونا مطلع الأسبوع الجاري ليعتلي القمة.
وبعد أن قاد المدرب ميشيل رايو فايكانو وويسكا للصعود لدوري الدرجة الأولى في مواسم سابقة، أصبح مدرب جيرونا مثيرا للإعجاب الآن في الدوري الإسباني بأسلوب هجومي يستفيد من المواهب مثل الثنائي البرازيلي الرائع سافينيو ويان كوتو ولاعب الوسط الإسباني الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز أليكس جارسيا.
وبينما يستعد جيرونا للسفر إلى مدريد لمواجهة رايو فايكانو الذي حصل على نقطة صعبة أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الأحد الماضي، فإن ميشيل يتحلى بالواقعية بشأن فرص فريقه في المنافسة على اللقب.
ويستهدف ميشيل إنهاء الموسم بين فرق المقدمة للحصول على فرصة للعب في أوروبا العام المقبل.
وقال ميشيل: "الدوري الخاص بنا ليس ضد ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو... لا أحلم بهذا الدوري، لكني أحلم بريال سوسيداد وإشبيلية وفياريال... الفوز بهذا الدوري يمكن أن يأخذك إلى المركزين الرابع والسادس. أحلم بهذا الدوري الخاص".
وأضاف: "أحلم بهذه المراكز، بين الرابع والسادس. يتحلى فريقي بعقلية قوية وشراسة كبيرة. لدينا 31 نقطة. لم نعد نفكر في النجاة من الهبوط في نهاية الموسم بعد الآن وبدأنا التركيز على الهدف التالي".
ويتأخر ريال مدريد بنقطتين عن جيرونا في المركز الثاني وسيحاول التعافي من التعادل السلبي أمام رايو فايكانو عندما يستضيف فالنسيا المتعثر بعد غد السبت.
ويستضيف برشلونة صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة فريق ألافيس المتواضع يوم الأحد. ومع وجود مباراة مؤجلة يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 25 نقطة وسيستضيف فياريال أيضا يوم الأحد.