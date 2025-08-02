من الأفضل ألا يأتي.. رافينيا "يصفع" نيكو ويليامز

وجّه البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، انتقادًا لاذعًا إلى نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، بعد الأزمة التي دارت حول فشل صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

كان برشلونة سعى بقوة للتعاقد مع نيكو ويليامز، الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت بسبب المطالب المالية للاعب الإسباني.

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وقرر برشلونة عدم تجديد اهتمامه بضم نيكو ويليامز هذا الصيف، إلا أن الوضع تغيّر بعدما طلب اللاعب من وكيل أعماله الاجتماع بديكو، المدير الرياضي للبارسا، من أجل مناقشة فكرة انتقاله إلى بطل الدوري الإسباني.

وبالفعل، كان برشلونة قريبًا للغاية من حسم صفقة ويليامز، قبل أن يفاجئ الأخير الجميع بتوقيعه على عقد جديد طويل الأمد مع أتلتيك بلباو.

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وتسبب ما حدث بحالة من الغضب الشديد داخل أروقة البلوغرانا، مع ظهور تسريبات تفيد بأن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أدى دورًا في زعزعة الثقة بين بطل الليغا ونيكو ويليامز، وهو ما أفسد الصفقة.

وسُئل رافينيا عن رأيه تجاه فشل صفقة نيكو ويليامز، وقال في تصريحات إعلامية: "لقد تعاملت مع الأمر بهدوء وبأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "على اللاعبين الجدد تقديم أفضل ما لديهم من أجل الفريق، بالنسبة لي الأهم هو رغبة اللاعبين في التواجد هنا، أما من لا يرغب في ذلك، فالأفضل ألا يكون هنا".

وشدد: "من الجيد وجود لاعبين يتمتعون بجودة عالية ويرغبون في التواجد معنا في النادي وارتداء ذلك القميص".

وتغلب برشلونة، أخيرًا، على سيؤول الكوري بسبعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن جولة الفريق الكتالوني الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد.

ويواجه برشلونة فريق دايغو الكوري عصر يوم الاثنين المقبل، في ختام جولته الآسيوية.

بينما يختتم استعداداته الودية بمواجهة كومو الإيطالي على كأس خوان غامبر مساء يوم 10 أغسطس الجاري.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد للدوري الإسباني بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس.