كانت كرة القدم جزءًا أساسيًا من الألعاب الأولمبية لأكثر من قرن من الزمان، لكنها بعيدة كل البعد عن أبرز مسابقات كرة القدم العالمية بشكل عام.

ومع ذلك، لا يزال لديها تاريخ غني ومثير للاهتمام، وفيه الكثير من التفاصيل المدهشة، وفيما يلي نظرة على مجموعة من الحقائق عن كرة القدم في الألعاب الأولمبية، ربما لم تكن تعرفها من قبل، كشف عنها موقع "huffingtonpost" الإنجليزي:

1 - لم تكن هناك بطولة لكرة القدم في أول ألعاب أولمبية حديثة في عام 1896، ولم تظهر كرة القدم في الألعاب الأولمبية إلا بعد 4 سنوات في عام 1900 عندما فازت بريطانيا العظمى، ممثلة بناد يُدعى أبتون بارك إف سي، على الفريق الفرنسي لتحصل على الميدالية الذهبية.

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2 - لم تكن الدول تمثلها المنتخبات في البداية؛ إذ كان يذهب عن كل دولة مشاركة فريق لتمثيلها، كان من الممكن أن يكون ناديًا ما، أو مجموعة من الهواة يتم تجميعهم قبل البطولة، وأول تمثيل للمنتخبات كان في 1908.

3 - لم تكن هناك مسابقة كرة قدم أولمبية للسيدات حتى عام 1996، ولم يكن فيها حد أقصى لسن اللاعبات، وفازت الولايات المتحدة بهذه النسخة الأولى على أرضها.

4 - قبل عام 1984 في لوس أنجلوس كانت بطولة كرة القدم الأولمبية عبارة عن منافسة للهواة.

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5 - من عام 1952 إلى عام 1980، كانت كل الميداليات الذهبية لفرق من شرق أوروبا حيث كانت دول الكتلة السوفيتية في أفضل أحوالها وقتها.

6 - تم استبعاد كرة القدم مؤقتًا من الألعاب الأولمبية في عام 1932 في لوس أنجلوس، حيث كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أطلق بطولة كأس العالم قبل عامين فقط، وتم إدراج كرة القدم الأمريكية بدلاً من ذلك كرياضة استعراضية لجذب الجمهور الأمريكي.

7 - على الرغم من أن كرة القدم في الأولمبياد تحولت إلى الاحتراف في عام 1984، إلا أنه لم يتم فرض قيود عمرية على الرجال إلا في عام 1992.

8 - تم السماح فقط لدول من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية/الوسطى باختيار أي لاعب متاح لديها، لكن لم يُسمح لدول أوروبا وأمريكا الجنوبية إلا باختيار اللاعبين الذين لم يشاركوا في نهائيات كأس العالم من قبل.

9 - تم تطبيق قاعدة اللاعبين فوق السن التي تسمح للدول بإدراج عدد محدد من الأفراد الأكبر سنًا، في عام 1996.

ومن بين المجموعة الأولى من اللاعبين الذين تزيد أعمارهم على 23 عامًا والذين استفادوا منها، كان دييغو سيميوني، وأليكسي لالاس، وخورخي كامبوس، وريفالدو.

10 - في السنوات التي تلت ذلك، ظهر كل من رايان غيغز، ورونالدينيو، وخوان رومان ريكيلمي، وأندريا بيرلو، وبراد فريدل كلاعبين فوق السن القانونية.

11 - فازت الولايات المتحدة بجميع البطولات الأولمبية للسيدات حتى عام 2016 باستثناء واحدة.

ومنذ الميدالية الأخيرة في 2012 لم ينجح الفريق الأمريكي في تكرار ذلك الإنجاز، وكان أفضل إنجازاته المركز الثالث في طوكيو 2020.

12 - الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مسابقة واحدة يعود للمهاجم المجري فيرينك بيني؛ إذ سجل 12 هدفًا في خمس مباريات فقط في دورة الألعاب الأولمبية عام 1964 في طوكيو، ولم يتمكن أي لاعب آخر من تحقيق أرقام مثيلة فهو الوحيد منذ 104 أعوام الذي حقق ذلك.

13 - على الرغم من الهيمنة، لم تحصل أي لاعبة أمريكية على لقب الهداف في أي من المسابقات النسائية، حتى الآن.

14 - خافيير ماسكيرانو هو اللاعب الوحيد في عصر الاحتراف (منذ 1984) الذي جمع أكثر من ميدالية ذهبية واحدة، حيث كان لاعبًا فوق السن القانونية في عام 2008 عندما احتفظت الأرجنتين بلقبها، وكان العضو الوحيد الباقي من فريق "التانغو" الفائز بالميدالية نفسها في عام 2004.

15 - بريطانيا العظمى (1908، 1912)، الأوروغواي (1924، 1928) والمجر (1964، 1968) هي الفرق الوحيدة للرجال التي فازت بدورات أولمبية متتالية بجوار الأرجنتين.

16 - هوب سولو، حارسة مرمى السيدات الأمريكية، وكريستي رامبون، وشانون بوكس، وهيذر أورايلي الوحيدات في تاريخ الكرة النسائية الأولمبية لديهن ثلاث ميداليات ذهبية.

17 - حصلت الولايات المتحدة بالفعل على الميداليتين، الفضية والبرونزية، من بطولة عام 1904 بعد أن شاركت بفريقين في بطولة من ثلاثة فرق، حيث لعبت بفريق جامعة الإخوة المسيحيين وفريق كنيسة روز باريش.

18 - على الرغم من كونها الأمة الكروية الأشهر في العالم، إلا أن البرازيل لم تحصد الذهب الأولمبي سوى في آخر نسختين فقط من الألعاب.

وفريق عام 1996 الذي ضم روبرتو كارلوس، ورونالدو، وريفالدو، وبيبيتو، وديدا وجونينيو لم يتمكن من الحصول إلا على الميدالية البرونزية.

19- تؤكد مصادر عديدة أنه في أولمبياد 1920 خاض المنتخب المصري أول مباراة في التاريخ له وكانت ضد إيطاليا، لكن هذا يعد خطأ شائعاً.

تم بالفعل تشكيل هذا المنتخب من أجل الأولمبياد في أنتوريب، لكن أول مباراة لهم كانت ودية ضد بلجيكا، وفاز بها الفراعنة بأربعة أهداف لهدفين، وكانت قبل البطولة كنوع من التحضير لها.

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20 - معظم الفرق الكبيرة المرشحة لتحقيق الفوز بالذهب في تلك النسخة لم تكن بدايتها الدولية مثالية أبدًا، فمنتخب فرنسا خسر أول مباراة له تاريخيًا بتسعة أهداف ضد الدنمارك، والولايات المتحدة خسرت ضد إيطاليا بهدفين لهدف، أما إسبانيا فخسرت بثلاثية نظيفة من يوغوسلافيا.