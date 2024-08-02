أعلنت اللجنة الأولمبية المجرية أن الاتحاد المجري للملاكمة اتصل باللجنة الأولمبية في البلاد واللجنة الأولمبية الدولية؛ للاعتراض على نزال لوكا آنا هاموري مع إيمان خليف، في ظل الجدل الدائر بشأن جنس ملاكمة الجزائر.

ومن المقرر أن تواجه هاموري منافستها إيمان، الحاصلة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، في دور الثمانية، غدا السبت.

وقالت الملاكمة المجرية، أمس الخميس، إنها لا تخشى مواجهة إيمان بعدما انسحبت منافستها الإيطالية من مباراة جمعتهما بعد 46 ثانية؛ بسبب ما قالت إنه ألم شديد.

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وقال الاتحاد المجري في بيان اليوم الجمعة: "خلال الساعات القليلة الماضية، أبلغ اتحادنا اللجنة الأولمبية المجرية باعتراضاتنا على مشاركة الرياضية الجزائرية التي تم استبعادها من بطولة العالم 2023 بعد نتيجة اختبار بيولوجي".

وأضاف الاتحاد المجري في بيانه أن "اللجنة الأولمبية المجرية تهتم أيضا بمصالح الرياضية المجرية، وبالتالي فهي تدرس باستمرار الوسائل التي يمكن أن تستخدمها لحماية حقوق هاموري في المنافسة العادلة بموجب القواعد المعمول بها.

واختتم: "بدأ رئيس اللجنة الأولمبية المجرية مشاورات فورية مع مدير الرياضة في اللجنة الأولمبية الدولية لاستيضاح الموقف".

وسُمِح لإيمان بالمشاركة في الألعاب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن جردت رابطة الملاكمة الدولية من وضعها كهيئة حاكمة للملاكمة بسبب قضايا الحوكمة، وتولت مسؤولية مسابقة الملاكمة في باريس 2024.