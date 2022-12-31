موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر السعودي
أعلن نادي النصر السعودي رسميا تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة ضخمة لغاية صيف 2025 تكلف النادي السعودي حوالي 200 مليون يورو سنويا، حسب تقارير إعلامية عالمية.
ويبدأ سوق الانتقالات الشتوي في السعودية بداية من الأحد القادم 1 كانون الثاني / يناير حيث يستطيع النصر السعودي تسجيل لاعبه الجديد الذي كان حرا بعد فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.
وذكرت عدة مصادر أن كريستيانو رونالدو معاقب من طرف لجنة الانضباط المستقلة في إنجلترا لمدة مباراتين بسبب ضربه هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون في نيسان / أبريل الماضي وملزم بتنفيذ العقوبة في ناديه الجديد.
لكن صحيفة "ميرور" أكدت أن الظهور الأول المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة النصر سيكون في مباراة القمة يوم 14 كانون الثاني / يناير القادم أمام الشباب متصدر الدوري السعودي.
وبحسب الصحيفة فإن المباراة مهمة لنادي النصر الذي يسعى للفوز بلقب الدوري السعودي، والفوز بها يمنحه فرصة انتزاع الصدارة من منافسه.
كما قد يلعب كريستيانو رونالدو نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد السعودي.
ويلتقي النجم البرتغالي في النصر السعودي بنجوم لعبوا في أندية أوروبية كالحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والمهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر والبرازيلي لويس غوستافو نجم بايرن ميونخ السابق.