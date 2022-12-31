موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وذكرت عدة مصادر أن كريستيانو رونالدو معاقب من طرف لجنة الانضباط المستقلة في إنجلترا لمدة مباراتين بسبب ضربه هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون في نيسان / أبريل الماضي وملزم بتنفيذ العقوبة في ناديه الجديد.

لكن صحيفة "ميرور" أكدت أن الظهور الأول المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة النصر سيكون في مباراة القمة يوم 14 كانون الثاني / يناير القادم أمام الشباب متصدر الدوري السعودي.