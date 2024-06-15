الأهلي السعودي ينسحب من صفقة نجم مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي ابتعد عن صفقة ضم البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، الذي تم ربطه أيضا بالانتقال للنصر، في الميركاتو المقبل.
وتسعى إدارة "الراقي" للتعاقد مع صفقات أجنبية من العيار الثقيل خلال الصيف المقبل؛ بهدف المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.
ويعاني كاسيميرو حاليا لحظات صعبة مع يونايتد، متمثلة في هبوط مستواه بشكل واضح في الوقت الذي تراجعت فيه نتائج "الشياطين الحمر".
اسم كاسيميرو ارتبط أيضا في وقتٍ سابق بأندية الهلال والنصر والقادسية، بحسب التقارير الأخيرة.
ويرتبط كاسيميرو بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2026.
ولكن صحيفة "attackingfootball" أشارت إلى أن "اسم كاسيميرو ارتبط بالرحيل عن النادي الإنجليزي بعد تردد أنباء دخوله في خلاف مع إريك تن هاغ في أواخر الموسم، ومع انخفاض مستواه في الفترة الأخيرة، لم يتم اختياره ضمن تشكيلة البرازيل لمنافسات كوبا أمريكا، كما أن الشائعات بشأن انتقال وشيك إلى السعودية بعيدة عن الحقيقة، إذ لا يبحث كل من النصر والاتحاد والشباب عن لاعب وسط دفاعي، بينما من غير المرجح أن يستهدف الأهلي أيضا اللاعب البرازيلي".
وأوضح التقرير: "يرغب ماتياس يايسله، المدرب الألماني لفريق الأهلي السعودي، في ضم جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ، الذي يعرفه جيدًا".
ومن المقرر الآن أن يجري كاسيميرو محادثات مع مسؤولي مانشستر يونايتد لتوضيح مستقبله هذا الصيف.
يذكر أن أبرز نجاحات كاسيميرو كانت مع ريال مدريد، فقد حصل على بطولة الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرة، والسوبر المحلي 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، ودوري الأبطال الأوروبي 5 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.