الأهلي السعودي ينسحب من صفقة نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي ابتعد عن صفقة ضم البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، الذي تم ربطه أيضا بالانتقال للنصر، في الميركاتو المقبل.

وتسعى إدارة "الراقي" للتعاقد مع صفقات أجنبية من العيار الثقيل خلال الصيف المقبل؛ بهدف المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.

ويعاني كاسيميرو حاليا لحظات صعبة مع يونايتد، متمثلة في هبوط مستواه بشكل واضح في الوقت الذي تراجعت فيه نتائج "الشياطين الحمر".

اسم كاسيميرو ارتبط أيضا في وقتٍ سابق بأندية الهلال والنصر والقادسية، بحسب التقارير الأخيرة.

ويرتبط كاسيميرو بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2026.