أشادت الصحف الإسبانية بالعودة الرائعة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في مواجهة برشلونة، خلال الكلاسيكو الودي الذي جمعهما، فجر الأحد، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وقاد المهاجم الشاب، باو فيكتور، فريقه برشلونة للفوز (2-1) على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي، الذي أقيم في ستاد ميتلايف إيست رازرفورد بنيوجيرسي، وسط حضور جماهيري تخطى الـ82 ألف متفرج.

وقدم اللاعب البرازيلي لمحات جيدة منذ مشاركته في الشوط الثاني للقاء، وهدد مرمى البلوغرانا في أكثر من مناسبة أبرزها في الدقيقة 63 بعدما أنقذ شتيغن مرماه من هجمة للاعب البرازيلي.

وشهدت المباراة محاولة استعراض فاشلة من فينيسيوس، إذ أطاح بالكرة إلى خارج الملعب.

وقالت صحيفة "ماركا" في تحليلها للمسات اللاعب: "فينيسيوس هو أفضل لاعب في العالم من دون مناقشة، بحصة تدريبية واحدة دخل الكلاسيكو وقلبه رأسًا على عقب، لقد كان اللاعب الأكثر تميزًا في المباراة، إذ أدى بعض اللقطات التي أثارت إعجاب الحاضرين جميعهم بما في ذلك مدربه كارلو أنشيلوتي".

وقال أنشيلوتي عن فينيسيوس، عقب المباراة: "رأيته بلياقة بدنية جيدة، لأنه كان يعمل خلال إجازته، اللاعبون أصبحوا يعودون الآن بلياقة بدنية جيدة، بالتالي لم يعودوا بحاجة إلى كثير من العمل".

ويعد هذا رابع انتصار لبرشلونة على ريال مدريد، في رابع مواجهة ودية بينهما بالولايات المتحدة، بعد الفوز 3-2 في ميامي عام 2017، و1-0 في لاس فيغاس عام 2022، و3-0 في دالاس عام 2023.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة فجر يوم الأربعاء المقبل ضد تشيلسي.