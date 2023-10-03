احتفال مميز من فينيسيوس بهدف بيلينغهام في شباك نابولي (فيديو)
احتفل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بشكل مميز بهدف زميله الإنجليزي جود بيلينغهام في شباك نابولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.
ونجح المتألق بيلينغهام في تسجيل الهدف الثاني لكتيبة كارلو أنشيلوتي، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من داني كارفاخال.
وكان نابولي قد تقدم بهدف سجله ليو أوستيغارد في الدقيقة 19، ولكن فينيسيوس جونيور سجل التعادل في الدقيقة 27، قبل هدف التقدم الذي جاء عن طريق جود بيلينغهام.
وبعد هدف النجم الإنجليزي، قام بالتوجه ناحية الجماهير لعمل احتفاله الأيقوني بفتح ذراعيه في مواجهة الجماهير، ولكن النجم البرازيلي فينيسيوس قام بالنزول أمامه على الأرض وكأنه يقوم بالتقاط صورة مميزة له، ليضحك الثنائي ويحتضنان بعضهما.
وأصبح فينيسيوس جونيور أكثر لاعب برازيلي تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد مُعادلا مواطنه روبرتو كارلوس (16 هدفا).
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الأخير على حساب نظيره يونيون برلين، بينما يأتي نابولي في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفضل فارق الأهداف وبنفس عدد نقاط الميرنغي.
وكانت آخر مباريات الفريقين خلال موسم 2016-2017، حين أوقعتهما القرعة في دور الـ16، وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-1.