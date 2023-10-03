احتفال مميز من فينيسيوس بهدف بيلينغهام في شباك نابولي (فيديو)

احتفل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بشكل مميز بهدف زميله الإنجليزي جود بيلينغهام في شباك نابولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.

ونجح المتألق بيلينغهام في تسجيل الهدف الثاني لكتيبة كارلو أنشيلوتي، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من داني كارفاخال.

وكان نابولي قد تقدم بهدف سجله ليو أوستيغارد في الدقيقة 19، ولكن فينيسيوس جونيور سجل التعادل في الدقيقة 27، قبل هدف التقدم الذي جاء عن طريق جود بيلينغهام.