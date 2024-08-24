أعلن الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد السعودي، رحيل أحد نجوم فريقه قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

وحقق الاتحاد فوزًا صعبًا على حساب مضيفه الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت في الجولة الأولى.

وسجل الجزائري حسام عوار نجم الاتحاد هدف الفوز لصالح فريقه في الدقائق الأخيرة ليمنح فريقه الفوز.

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وقال لوران بلان في تصريحات للصحفيين عقب نهاية المباراة، إن البرتغالي غوتا أصبح خارج حسابات الفريق في الموسم الجديد.

وأكد بلان أنه يتم حاليًا البحث عن فريق جديد للاعب البرتغالي، موضحًا أن مشوار اللاعب انتهى مع الفريق.

وارتبط اسم غوتا بالرحيل إلى نادي رين الفرنسي قبل غلق باب الانتقالات الجارية في ظل عدم قناعة بلان بقدرات اللاعب.

وقال المدرب الفرنسي أيضًا إنه يشعر بالإحباط بعد إصابة لاعبه لويز فيليبي في مباراة الخلود، موضحًا أنه قدم مباراة قوية، وأنقذ فريقه من استقبال هدف محقق.

وأشار بلان إلى أنه سيكون سعيدًا إذا تم التعاقد مع لاعب جديد أو لاعبين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، موضحًا أن فريقه يملك حاليًا 7 لاعبين أجانب بين صفوفه بعد الاستقرار على رحيل غوتا.