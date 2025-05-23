رقم خرافي.. ما الراتب الذي قدمه الهلال السعودي لإغراء أوسيمين؟

تحرك نادي الهلال السعودي بخطوة مهمة نحو التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي في الموسم المقبل.

ويلعب أوسيمين معاراً مع غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي.

وشارك اللاعب صاحب الـ 26 عامًا هذا الموسم خلال 40 مباراة، وسجل 36 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة مع غلطة سراي.

وارتبط اسم أوسيمين بعدة عروض من أندية أوروبية كبرى على رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بجانب مفاوضات نادي الهلال.

وقال الصحفي التركي ياغيز سابونكوغلو عبر حسابه بمنصة إكس إن نادي الهلال عرض عقدًا لمدة 3 مواسم لإقناع أوسيمين بالانتقال إلى صفوفه.

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وأوضح أن العرض يشمل راتباً سنوياً قدره 45 مليون يورو، وهو ما قد يغري أوسيمين بالرحيل إلى الهلال بخلاف أن اللاعب النيجيري سيقود هجوم الفريق السعودي في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وكان أوسيمين قد رفض عرضاً للرحيل للدوري السعودي في بداية الموسم الحالي بعد أن تلقى مفاوضات جادة من الأهلي.