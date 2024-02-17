ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف فوزا ثمينا من الفتح

اقتنص فريق النصر السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره الفتح، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 للدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم كريستيانو رونالدو بهدف أول لصالح النصر مع الدقيقة 17.

رونالدو رفع رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن، موسعا الفارق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال.

وتعادل للفتح سالم عبدالله النجدي في الدقيقة 29.