منتخب إسبانيا يسعى لاستقطاب الأمين جمال لارتداء قميصه بدلا من المغرب

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الاتحاد الإسباني يسعى "لاستباق التحركات المحتملة من المغرب"، وإقناع اللاعب، البالغ عمره 16 عاما، والمولود لأب مغربي وأم قادمة من غينيا الاستوائية، باللعب مع المنتخب الأول.

وأشارت إلى أن مسؤولي الاتحاد الإسباني عقدوا اجتماعا مع اللاعب وعائلته في برشلونة؛ لشرح خطط الاتحاد للاعب الشاب الذي لعب مع منتخبات إسبانيا للشباب، لكن لا يزال بمقدوره تمثيل المغرب على مستوى الفريق الأول.

وأضافت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن اللاعب قرر عقب هذا الاجتماع، الذي عقد صباح اليوم، تمثيل إسبانيا، مشيرة إلى أن المدرب لويس ديلا فوينتي "يعتمد عليه للمستقبل".

وأوضح المصدران أنه سيكون ضمن تشكيلة إسبانيا التي سيعلنها ديلا فوينتي مطلع الشهر المقبل استعدادا لمواجهتي جورجيا وقبرص في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في الثامن و12 من الشهر المقبل.

وأصبح جمال أصغر لاعب يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني في القرن 21، في فوز فريقه 2-صفر على قادش، يوم الاثنين الماضي، محطما الرقم القياسي لفابريس أولينجا مع ملقة عام 2012.