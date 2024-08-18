كشفت صحيفة "سبورت" عن تفاصيل جديدة بشأن رغبة الألماني إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت الصحيفة، أشارت، مساء السبت، إلى إبلاغ اللاعب إدارة نادي برشلونة برغبته في الرحيل قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يخرج النادي أو اللاعب لتكذيب هذه التقارير، حتى الآن.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن "الدولي الألماني لديه شكوك حول دوره في الجانب الرياضي، إذ إنه يرى شكوكًا في دوره بالفريق مع وصول داني أولمو، ومع تواجد العديد ممن يلعبون في نفس مركزه، بيدري، وفيرمين، ورافينيا، وحتى غافي".

وكان غوندوغان اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في الموسم الماضي، حيث لعب 51 مباراة، كما سجل أكبر عدد من الدقائق، وتألق بشكل خاص في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، وأنهاه بأرقام جيدة: 5 أهداف و14 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى الإحصاءات، نقل الشعور بأنه كان قائدًا في الملعب وقادرًا على إحداث الفارق في منطقة الثلث الهجومي.

وأشار التقرير: "إلى أن اللاعب لا يريد أن يشكل أي مشكلة لبرشلونة، والنادي سوف يسهل خروجه، كما أن هانزي فليك، مدرب الفريق، تفهم موقف اللاعب، ولن يعارض رحيله رغم أن رغبة المدرب هي بقاء اللاعب".

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وتابع التقرير: "يريد غوندوغان إنهاء مسيرته في برشلونة بطريقة احترافية، ولن يتغير موقفه الإيجابي تجاه الفريق، لقد نشر بالفعل رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن سعادته بفوز برشلونة على فالنسيا، وسيبذل كل ما في وسعه بقميص البلوغرانا، حتى يتم تحديد مستقبله".

ويقضي لاعب منتخب ألمانيا (33 عاما) الموسم الأخير في عقده مع برشلونة بعدما انضم إليه قادما من مانشستر سيتي في عام 2023.

وغوندوغان واحد من بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي، ورجحت تقارير إعلامية إسبانية رحيله بعد التعاقد مع لاعب الوسط داني أولمو.

وغاب غوندوغان عن مباراة برشلونة الأولى في الدوري أمس السبت، والتي حقق فيها الفريق الفوز 2-1 على فالنسيا، بسبب إصابة بسيطة.

ويستضيف برشلونة أتلتيك بيلباو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري.