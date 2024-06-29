سابقة تاريخية.. حكم فلسطيني في نهائي كأس تونس لكرة القدم
أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم طاقم حكام مباراة نهائي كأس تونس لموسم 2023 ـ 2024، الذي يجمع، الأحد 30 يونيو الجاري، الملعب التونسي والنادي البنزرتي في النهائي الأول بينهما في تاريخ المسابقة.
وعينت اللجنة سيف الورتاني حكما للساحة في المباراة النهائية لمسابقة الكأس، ويساعده كل من عمر الرياحي واسكندر جابالله، في حين سيكون الفلسطيني براء أبوعيشه حكما رابعا، والتونسي فرج عبد اللاوي حكما لغرفة حكم الفيديو المساعة (VAR)، بمساعدة كل من أمير العيادي ووسيم عمارة وكريم الخميري وليليا عبد الجواد.
وسيكون براء أبو عيشة أول حكم فلسطيني يشارك في إدارة مباراة في كرة القدم التونسية، بعد اتفاق بين الاتحادين التونسي والفلسطيني لكرة القدم، وفق ما أعلنه مصدر مقرب من لجنة الحكام في الاتحاد التونسي.
ويحتضن ملعب حمادي العقربي برادس المباراة النهائية لكأس تونس بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي، يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
وتنقل القناة التونسية (الوطنية الأولى) وقناة الدوري والكأس القطرية المباراة مباشرة.
وتوج الملعب التونسي بكأس تونس في ست مناسبات، كان آخرها في موسم 2002 ـ 2003، أما النادي البنزرتي فقد أحرز اللقب ثلاث مرات آخرها في 2013.