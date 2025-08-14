هل سيعود عبد الله المعيوف إلى نادي الهلال السعودي؟

أثير جدل واسع في الأيام الماضية بين جماهير الهلال السعودي، بعد تقارير صحفية تحدثت عن إمكانية عودة الحارس المخضرم عبد الله المعيوف إلى صفوف "الزعيم"، لتعويض الغياب المرتقب للمغربي ياسين بونو، الذي سيشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة في ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب بونو عن الهلال لمدة لا تقل عن خمسة أسابيع، نظرا لمشاركته مع "أسود الأطلس" في البطولة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وبحسب التقارير الأخيرة، تم طرح اسم المعيوف كخيار محتمل للعودة إلى حراسة مرمى الهلال، خاصة بعد رحيل محمد العويس، في وقت يفتقر فيه الحارس محمد الربيعي إلى الخبرة الكافية لقيادة الخط الخلفي في الموسم الجديد.

وكان المعيوف غادر الهلال صيف 2023 عقب التعاقد مع بونو، لينتقل إلى الاتحاد، قبل أن تتم إعارته لاحقا إلى الشباب في يناير الماضي.

لكن الإعلامي الرياضي سيف السيف حسم الجدل، مؤكدا عبر حسابه على منصة "إكس" أن المعيوف ليس ضمن خيارات الهلال في الوقت الحالي.

ويُعد المعيوف أحد أبناء الهلال، حيث تدرج في فئاته السنية حتى وصل للفريق الأول صيف 2004، وخاض معه 238 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 225 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 92 مباراة.