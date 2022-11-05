ناديان سعوديان مهتمان بالبرازيلي جواو ميراندا لاعب ساو باولو

وصعد ميراندا مع أتلتيكو مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، العام 2014، لكنه خسر أمام ريال مدريد.

ونال ميراندا مع أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني، موسم 2013/2014، ولقبًا في كأس السوبر الأوروبي، ولقبًا في الدوري الأوروبي، ولقبًا في كأس إسبانيا، ولقبًا في كأس السوبر الإسباني. في حين نال مع البرازيل لقبًا في كوبا أمريكا، ولقبًا في كأس العالم للقارات.

وبدأ ميراندا، البالغ من العمر 38 عامًا، مسيرته الكروية مع نادي كوريتيبا البرازيلي، في 2004، ثم انتقل بعدها إلى سوشو، ثم إلى ساو باولو في 2006 ولمدة 5 مواسم قبل أن ينضم إلى أتلتيكو مدريد في 2011.