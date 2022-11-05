ناديان سعوديان مهتمان بالبرازيلي جواو ميراندا لاعب ساو باولو
كشف موقع"UOL" البرازيلية عن اهتمام ناديين سعوديين بالبرازيلى ميراندا لاعب نادي ساو باولو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا للموقع، فإن ميراندا الذي ينتهي عقده مع النادي في نهاية العام لديه عرض من ناديين سعوديين، ولكن المدافع البرازيلي لم يقرر بعد انتقاله إلى الشرق الأوسط.
وصعد ميراندا مع أتلتيكو مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، العام 2014، لكنه خسر أمام ريال مدريد.
ونال ميراندا مع أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني، موسم 2013/2014، ولقبًا في كأس السوبر الأوروبي، ولقبًا في الدوري الأوروبي، ولقبًا في كأس إسبانيا، ولقبًا في كأس السوبر الإسباني. في حين نال مع البرازيل لقبًا في كوبا أمريكا، ولقبًا في كأس العالم للقارات.
وبدأ ميراندا، البالغ من العمر 38 عامًا، مسيرته الكروية مع نادي كوريتيبا البرازيلي، في 2004، ثم انتقل بعدها إلى سوشو، ثم إلى ساو باولو في 2006 ولمدة 5 مواسم قبل أن ينضم إلى أتلتيكو مدريد في 2011.
وانضم اللاعب البرازيلي لصفوف إنتر ميلان، في 2015، ثم إلى جيانغسو سونينغ، حتى عاد مرة أخرى إلى ساو باولو في مارس 2021، وشارك هذا الموسم مع الفريق في 15 مباراة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
يذكر أن الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.
كما أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل خلال الشتوية المقبلة بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.
وانتهت منافسات الجولة الثامنة بالدوري السعودي، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطه، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.