بايرن ميونخ يقدم عرضًا رسميًّا لهاري كين

ولا يمانع توخيل من بيع أحد لاعبي خط الهجوم الحاليين مثل ساديو ماني أو سيرج غنابري مقابل التعاقد مع هاري كين صاحب الـ29 عامًا.

وحسب ذا أتلتيك، عرض بايرن ميونخ 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع هاري كين بالإضافة إلى متغيرات، وهو العرض الذي لم يلق قبول نادي توتنهام.

ومن المتوقع أن يتم إرسال عرض ثان بقيمة مالية أعلى.

وارتبط كين بالانتقال إلى 3 من أكبر أندية أوروبا هذا الصيف، هم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، قبل أن يخرج ريال مدريد من السباق مع تحول كامل اهتمامه إلى صفقة كيليان مبابي.

وبقى في سباق هاري كين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، في وقت لا يرغب فيه دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيع اللاعب لناد ينافس في الدوري الإنجليزي.