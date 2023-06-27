بايرن ميونخ يقدم عرضًا رسميًّا لهاري كين

بايرن ميونخ يقدم عرضًا رسميًّا لهاري كين
قالت صحيفة ذا أتلتيك إن نادي بايرن ميونخ الألماني قدَّم عرضًا رسميًّا لهاري كين مهاجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويضغط توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، بشدة على إدارة النادي من أجل التعاقد مع مهاجم كبير بعد معاناة الفريق على مستوى خط الهجوم خلال الموسم الماضي.
ولا يمانع توخيل من بيع أحد لاعبي خط الهجوم الحاليين مثل ساديو ماني أو سيرج غنابري مقابل التعاقد مع هاري كين صاحب الـ29 عامًا.
وحسب ذا أتلتيك، عرض بايرن ميونخ 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع هاري كين بالإضافة إلى متغيرات، وهو العرض الذي لم يلق قبول نادي توتنهام.
ومن المتوقع أن يتم إرسال عرض ثان بقيمة مالية أعلى.
وارتبط كين بالانتقال إلى 3 من أكبر أندية أوروبا هذا الصيف، هم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، قبل أن يخرج ريال مدريد من السباق مع تحول كامل اهتمامه إلى صفقة كيليان مبابي.
وبقى في سباق هاري كين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، في وقت لا يرغب فيه دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيع اللاعب لناد ينافس في الدوري الإنجليزي.
وعلى الرغم من مستوى توتنهام المتراجع، قدم هاري كين مستوى جيد على المستوى الفردي حيث اختتم موسمه في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ30 هدف خلف إرلينغ هالاند بستة أهداف فقط.
وتضاربت التقارير حول رغبة كين في البقاء في انجلترا مع ناد ينافس على الألقاب أو الانتقال إلى بايرن ميونخ صاحب السمعة الأوروبية الكبيرة.
وسبق أن رفض توتنهام رحيل هاري كين إلى مانشستر سيتي قبل عامين وتمسك بوجوده في صفوف النادي.