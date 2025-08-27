logo
رياضة
خاص

مدرب كبير.. أول تحرك من الخطيب للتعاقد مع خليفة ريبيرو

خوسيه ريبيروالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 4:30 م

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التحرك بشكل "فعلي" للتعاقد مع مدرب بديل للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويعيش النادي الأهلي على صفيح ساخن، بعد تعادله أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 ويحتل الأهلي المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 5 نقاط، جمعها الفريق الأحمر من فوز واحد فقط وتعادلين، ما جعل الجماهير تنتفض ضد المدرب الإسباني.

وينتظر الأهلي لقاءً صعبًا أمام بيراميدز في الجولة المقبلة للدوري، وهي مباراة قد تكون مفصلية للفريق هذا الموسم، وقد تكون حاسمة في مصير خوسيه ريبيرو مع الأهلي.

 أول تحرك من الخطيب للتعاقد مع خليفة ريبيرو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب كلّف محمد يوسف، المدير الرياضي، بفتح خط تواصل مع البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني السابق للزمالك.

وحقق غوميز نتائج طيبة مع الزمالك، فقد توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ثم كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي نفسه.

زيزو مع جوزيه غوميز

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الخطيب يسعى للتعاقد مع غوميز وتوجيه الشكر لربيبرو المدير الفني الحالي بعد النتائج الأخيرة.

وتابع أن يوسف سيتواصل مع غوميز خلال الساعات المقبلة، وجس نبضه لتدريب الأهلي، حال تم الاستقرار على رحيل ريبيرو.

