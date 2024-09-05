سينر يهزم ميدفيديف ويتأهل لقبل نهائي بطولة أمريكا للتنس

تأهل يانيك سينر إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلب 6-2 و1-6 و6-1 و6-4 على الروسي دانييل ميدفيديف، في مباراة مثيرة بدور الثمانية.

وأصابت المباراة النقاد والجماهير بالذهول في ظل تبادل اللاعبين الأفضلية في الأداء من مجموعة لأخرى.

وكان سينر المصنف الأول تغلب على ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من العام الجاري، وأصاب اللاعب الروسي بالإحباط مجددًا في البطولة الحالية عندما أطاح به على ملعب آرثر آش.

وتغلب ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة عام 2021، على الإيطالي سينر في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون، لكنه لم يتمكن من فرض تفوقه هذه المرة، وقد ارتكب 57 خطأً سهلًا خلال المباراة.

وقال سينر: "كانت مباراة صعبة للغاية، فنحن يعرف بعضُنا بعضًا جيدًا. كنا نعرف أنها ستكون مباراة بدنية للغاية".

وارتكب ميدفيديف أكثر من ضعف عدد الأخطاء السهلة التي ارتكبها منافسه في المجموعة الأولى، بينما أهدر سينر نقطة واحدة فقط من نقاط إرساله الأول، وبدا مستعدًا للوصول دون عناء إلى الدور قبل النهائي.

لكن اللاعب الروسي حقق عودة قوية في المجموعة الثانية، إذ كسر إرسال منافسه بضربة خلفية ناجحة في الشوط الثاني، ثم فاز في تبادل مثير من 24 ضربة لينتزع فرصة أخرى في الشوط الرابع.

واستعاد سينر تفوقه في المجموعة التالية، إذ فاز اللاعب الإيطالي بأول خمسة أشواط، الأمر الذي ترك المعلقين في حيرة.

وواصل سينر المصنف الأول عالميًّا تفوقه في المجموعة الرابعة الصعبة، عندما منحه ميدفيديف فرصة كسر الإرسال بعد خطأ سهل في ضربة أمامية في الشوط السابع.

وأنقذ اللاعب الروسي نقطة حاسمة ليحافظ على إرساله في الشوط التاسع، وطلب الدعم من الجماهير لدى توجهه إلى مقعده.

لكن سينر لم يكن بحاجة إلى وقت طويل لحسم انتصاره، إذ أنهى المباراة عبر الشوط التالي.

وقال ميدفيديف: "لا أعلم السبب على وجه التحديد، لكنها لم تكن أفضل مباراة بالنسبة لي. أعتقد أنها لم تكن الأفضل من جانبه أيضًا".

ويعني فوز اللاعب الإيطالي أن النسخة الحالية ستشهد بطلًا جديدًا لفردي الرجال، إذ كان ميدفيديف هو البطل السابق الوحيد الذي وصل إلى دور الثمانية في بطولة شهدت العديد من حالات الخروج المبكر المفاجئ لأبرز المرشحين.

ويلتقي سينر في الدور قبل النهائي مع البريطاني جاك دريبر، الذي تأهل في وقت سابق من مساء أمس على حساب الأسترالي أليكس دي مينو.

وقال سينر عن منافسه المقبل: "هناك العديد من الأشياء التي يقوم بها بشكل رائع. ستكون مباراة صعبة بالنسبة لكل منا".