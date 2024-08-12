ردّ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، على تقارير زعمت قيام عدد من لاعبي ريال مدريد، بتوجيه سباب إلى إندريك لاعب الفريق الشاب، بعد تسببه في إصابة زميله المدافع خوان مارتينيز.

وتعرض خوان مارتينيز لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي، بعد التحام قوي مع البرازيلي إندريك.

وزعمت تقارير صحفية إسبانية، أن عددا من لاعبي ريال مدريد وجهوا سباباً وشتائم إلى إندريك بسبب تدخله العنيف على زميله الشاب.

إلا أن مبابي رد على تلك التقارير، واحتفل مع إندريك، خلال تدريب ريال مدريد اليوم الاثنين، حيث مرر المهاجم البرازيلي الكرة إلى مبابي، الذي سجل هدفًا، واحتفل معه.

غولر يتألق في التسديدات

كما شهد تدريب ريال مدريد تألق المهاجم التركي الشاب أردا غولر، خلال فقرة التسديدات على المرمى.

وخصص الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فقرة للمهاجم التركي، قام خلالها بالتسديد على المرمى، ونجح في إحراز أهداف جميلة.

ويضع ريال مدريد اللمسات الأخيرة قبيل مباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.

ويمني ريال مدريد نفسه بتحقيق لقبه الأول هذا الموسم، كأس السوبر الأوروبي، ضد أتالانتا صاحب لقب الدوري الأوروبي.

ويتطلع ريال مدريد إلى إحراز لقبه الثالث في موسم 2023 ـ 2024 بعد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في مايو ويونيو الماضيين، لكن تطلعات جماهير الفريق الملكي تتجاوز التتويج بلقب جديد لا يبدو غريبا عنهم، وإنما تتعلق أيضا بمشاهدة النجم كيليان مبابي لأول مرة بقميص النادي في مباراة رسمية.