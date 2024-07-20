أدلى مسؤولو نادي الزمالك بأول تعليق رسمي على أزمة صفقة انتقال محمد عدلان لاعب فريق كرة اليد بنادي طلائع الجيش.

وأعلن الأهلي المصري تعاقده مع محمد عدلان صاحب الـ 18 عامًا لتدعيم فريق كرة اليد.

وظهر عدلان في مقطع فيديو يعلن خلاله رغبته في الرحيل إلى نادي الزمالك.

وقال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة "MBC MASR":" سلكنا الطرق الشرعية للتعاقد مع اللاعب، وتفاوضنا مع طلائع الجيش لضم محمد عدلان لاعب فريق كرة اليد وإبراهيم هشام لاعب فريق كرة السلة".

وأضاف "تواصلنا مع إدارة طلائع الجيش وذهبت مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، وعقدنا جلسة مع مسؤولي النادي، وحصلنا على موافقة بالتفاوض مع اللاعب، وقدمنا عرضًا ماليًا".

وأشار إلى أن اللاعب وقع عقود انتقاله للزمالك بعد موافقة مسؤولي ناديه موضحًا أن إدارة الزمالك فوجئت بعد ذلك باستغناء طلائع الجيش عن اللاعب للأهلي.

وأكد أن الصفقة في هذه الحالة ليست قانونية؛ لأن الأهلي لم يحصل على موافقة اللاعب وتوقيعه على الصفقة.

وتمنى نائب رئيس الزمالك أن يحترم الأهلي رغبة اللاعب، ويتنازل عن الصفقة موضحًا أن اللاعب ووالده يحاولان التواصل مع إدارة القلعة الحمراء لحل هذه الأزمة.

من جانبه، قال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد إن مواقع التواصل الاجتماعي لا تدير شؤون اللعبة موضحًا أن الاتحاد لم يصل له أي إخطار رسمي عن هذه الصفقة.

وأضاف "اللاعب سيُوقَف إلى حين التحقيق في الأوراق الرسمية؛ لأنه وقع لفريق آخر رغم ارتباطه بعقد رسمي مع فريقه".