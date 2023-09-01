رسميًا.. أنسو فاتي ينتقل إلى برايتون

وظهر "فاتي" لأول مرة في 2019 بعمر 16 عامًا في مباراة بالدوري ضد ريال بيتيس، بعد 6 أيام سجل هدفه الأول للنادي ضد أوساسونا في مباراة أخرى بالدوري الإسباني.

وفي موسم 2019/2020 شارك فاتي في 33 مباراة، 15 منها كأساسي، وسجل 8 أهداف، وقدَّم تمريرة حاسمة واحدة.

وفي موسم 2020/2021، تم نقل "فاتي" رسميًا للفريق الأول وارتدى القميص رقم 22.

لكن إصابة في الركبة أجبرت "فاتي" على الخضوع لجراحة ليغيب عن أغلب مباريات الموسم.

ثم ارتدى "فاتي" القميص رقم 10، وعاد إلى اللعب، في سبتمبر 2021، ومنذ عودته لعب 69 مباراة، وسجل 16 هدفًا.