جماهير السعودية: ميسي عذبناه.. هم هم أكلناه (فيديو)

أما منتخب الأرجنتين فبعد مواجهة السعودية سيلعب مع المكسيك يوم 26 نوفمبر، ثم مع بولندا يوم 30 نوفمبر.

وسبق أن لعب المنتخب السعودي مباراة رسمية ضد الأرجنتين وكانت في 1992 في كأس القارات وفاز التانغو 3/1. ولعبا في 2012 وتعادلا سلبيا.

وهذه سادس مشاركة لمنتخب السعودية في كأس العالم، حيث كان أفضل إنجازاته التأهل لدور الـ16 في أول مشاركة في 1994.