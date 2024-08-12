أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمير ريتشاردسون، قادما من ستاد رانس الفرنسي، اليوم الاثنين.

ونال ريتشاردسون (22 عاما)، المولود في فرنسا، الميدالية البرونزية مع المغرب في ألعاب باريس، بعد الحصول على المركز الثالث في منافسات كرة القدم للرجال.

وقال فيورنتينا عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق مع ستاد رانس للحصول على خدمات ريتشاردسون. وأعلن أنه سيتم تقديمه لوسائل الإعلام غدا الثلاثاء. ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وخاض ريتشاردسون، الذي مثل منتخب فرنسا للشباب، سبع مباريات دولية مع المنتخب الأول للمغرب.

وكان ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي.

وسجل لاعب الوسط الواعد ثلاثة أهداف خلال 28 مباراة مع ستاد رانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالموسم الماضي.