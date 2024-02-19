مزايا مالية ومعنوية.. التفاصيل الكاملة لعقد مبابي مع ريال مدريد
كشفت صحيفة "ماركا" عن التفاصيل الكاملة لعقد كيليان مبابي مع ريال مدريد.
مبابي أخبر إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، برحيله في نهاية الموسم.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن هناك اتفاقاً بالفعل تم بين الطرفين حدث قبل أسبوعين، وبموجبه سيصبح مبابي لاعبًا في ريال مدريد بداية من 1 يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات مقبلة.
وجاء الاتفاق بعد سنوات سابقة من سعي الفريق الملكي للتعاقد مع اللاعب لكنه كان يفضل باريس سان جيرمان، والآن، أبلغ مبابي إدارة النادي الفرنسي بأن مرحلته معهم انتهت، لينطلق في رحلة جديدة بالدوري الإسباني.
تفاصيل العقد
وأشارت "ماركا" إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنويًّا.
وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022، أي أقل من 130 مليون يورو.
وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن مبابي لم يوقع بعد عقود انتقاله إلى "الميرنغي"، لكن هناك "اتفاق شفوي بالفعل بين الطرفين".
وأشارت إلى أن "هناك بعض التفاصيل التي يتعين على مبابي ترتيبها أولاً قبل التوقيع، أبرزها شروط رحيله عن باريس سان جيرمان".
وأوضحت أن مبابي اتفق على ترك باريس مقابل "التنازل عن جزء من مكافآت تجديد العقد، ويجب تحديد الرقم بدقة".
وذكرت أن مبابي ينتظر أيضا الاتفاق على حقوق الصور في عقده مع ريال مدريد قبل التوقيع بشكل رسمي.