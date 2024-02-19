مزايا مالية ومعنوية.. التفاصيل الكاملة لعقد مبابي مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" عن التفاصيل الكاملة لعقد كيليان مبابي مع ريال مدريد.

مبابي أخبر إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، برحيله في نهاية الموسم.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن هناك اتفاقاً بالفعل تم بين الطرفين حدث قبل أسبوعين، وبموجبه سيصبح مبابي لاعبًا في ريال مدريد بداية من 1 يوليو المقبل، ولمدة 5 سنوات مقبلة.

وجاء الاتفاق بعد سنوات سابقة من سعي الفريق الملكي للتعاقد مع اللاعب لكنه كان يفضل باريس سان جيرمان، والآن، أبلغ مبابي إدارة النادي الفرنسي بأن مرحلته معهم انتهت، لينطلق في رحلة جديدة بالدوري الإسباني.