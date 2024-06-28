نجم إسبانيا يوجّه رسالة مشفّرة لمبابي قبل انضمامه لريال مدريد
كشف فيرمين لوبيز، لاعب خط وسط إسبانيا أنه يتطلع مع منتخب لاروخا لمواصلة المشوار في يورو 2024 عندما يلاقي منتخب بلاده نظيره الجورجي الطموح في ثمن النهائي يوم الأحد المقبل.
وأضاف لوبيز الذي احتفل في مايو الماضي بعيد ميلاده الحادي والعشرين: "اللعب ضد جورجيا في يورو يبدو أمرا غير مألوف لي، أعتقد أن اللاعب الذي أعرفه أكثر هو كفاراتسخيليا، لقد لعبت ضده في وقت سابق من هذا العام مع نابولي، إنهم منتخب جيد مع بعض اللاعبين المتميزين للغاية، لن تكون المهمة سهلة بالفعل".
وجدّد النجم الشاب لمنتخب إسبانيا، في تصريحات إعلامية، الجدل حول قدوته في كرة القدم وذبك عندما أشار إلى أن أسطورة منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي هو قدوته الأولى وأفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق.
وقال لوبيز، لاعب خط وسط برشلونة، وأحد عناصر منتخب لاروخا المشارك في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم: "الحقيقة هي أن قدوتي كانت دائمًا ميسي"، وذلك في ردّه على سؤال حول تصريحات سابقة نسبت له وأكد فيها أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته في كرة القدم.
وتطرق فيرمين لوبيز إلى معسكر منتخب إسبانيا في يورو 2024، قائلا إنه لا يشعر بالملل رغم طول فترة الإقامة في النزل، مضيفا: "عادةً ما أستمتع بوقتي مع نيكو ويليامز ولامين يامال".
وبخصوص انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد والمواجهة المرتقبة بين الفريق الملكي وبرشلونة، كشف لاعب خط وسط الفريق الكتالوني أنه لا يخشى مبابي ولا فينيسيوس جونيور خلال الموسم المقبل عندما يلتقي نجوم الفريقين في الكلاسيكو.
وأضاف: "ليس لدينا أي شعور بالخوف من لاعبي ريال مدريد مثل كيليان مبابي أو فينيسيوس، من الواضح أننا سنتنافس ضد الفريق وليس ضد بعض اللاعبين مهما كانت مكانتهم ونجوميتهم، ربما لدى المنافس لاعبون رائعون، لكننا نحن نحمل إسم وألوان برشلونة ولدينا هؤلاء النجوم المميزين أيضًا وليس هناك ما يدعو إلى الخوف قبل كلاسيكو العام المقبل".
وسئل لوبيز عن احتفاله الشهير بعد هدفه في مرمى ريال مدريد، والذي يشبه طريقة نجم الريال جود بيلينغهام، لكنه أجاب قائلا: "احتفلت مقلدا طريقة ليونيل ميسي، وليس بسبب بيلينغهام".
وشارك لوبيز في 29 دقيقة كبديل في مباراة إسبانيا وألبانيا لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا، بينما شاهد مواجهتي منتخب بلاده أمام كل من كرواتيا وإيطاليا من مقاعد البدلاء.