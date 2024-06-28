نجم إسبانيا يوجّه رسالة مشفّرة لمبابي قبل انضمامه لريال مدريد

وبخصوص انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد والمواجهة المرتقبة بين الفريق الملكي وبرشلونة، كشف لاعب خط وسط الفريق الكتالوني أنه لا يخشى مبابي ولا فينيسيوس جونيور خلال الموسم المقبل عندما يلتقي نجوم الفريقين في الكلاسيكو.

وأضاف: "ليس لدينا أي شعور بالخوف من لاعبي ريال مدريد مثل كيليان مبابي أو فينيسيوس، من الواضح أننا سنتنافس ضد الفريق وليس ضد بعض اللاعبين مهما كانت مكانتهم ونجوميتهم، ربما لدى المنافس لاعبون رائعون، لكننا نحن نحمل إسم وألوان برشلونة ولدينا هؤلاء النجوم المميزين أيضًا وليس هناك ما يدعو إلى الخوف قبل كلاسيكو العام المقبل".

وسئل لوبيز عن احتفاله الشهير بعد هدفه في مرمى ريال مدريد، والذي يشبه طريقة نجم الريال جود بيلينغهام، لكنه أجاب قائلا: "احتفلت مقلدا طريقة ليونيل ميسي، وليس بسبب بيلينغهام".

وشارك لوبيز في 29 دقيقة كبديل في مباراة إسبانيا وألبانيا لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا، بينما شاهد مواجهتي منتخب بلاده أمام كل من كرواتيا وإيطاليا من مقاعد البدلاء.