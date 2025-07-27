خيار 4.. مفاجأة مدوية حول تعاقد النصر مع جواو فيليكس

يبدو أن البرتغالي جواو فيليكس، نجم تشيلسي، لم يكن الخيار الأول لنادي النصر السعودي بالنسبة لتدعيم مركزه في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو الأمر الذي كشفه الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، القريب من إدارة "العالمي".

ويبلغ جواو فيليكس من العمر 25 عامًا ويشغل مركز المهاجم الثاني، وسبق له اللعب بقميص أتلتيكو مدريد وميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى مشواره مع تشيلسي.

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وذكرت تقارير إعلامية أخيرة، أن نادي النصر السعودي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع جواو فيليكس، وخطف الصفقة من بنفيكا البرتغالي.

فيما ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن إدارة النصر نجحت في التوصل إلى اتفاق مع فيليكس للانضمام إلى صفوف "العالمي"، بعد أن أبدى الأخير رغبة قوية في الانتقال إلى الفريق للعب بجوار مواطنه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأيضًا المدرب جورجي جيسوس، إذْ أجريا اتصالات باللاعب لإقناعه بالانضمام للفريق في الميركاتو الحالي.

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وأوضحت تقارير سابقة أن النصر يضع التعاقد مع فيليكس كخطة بديلة في حال عدم التمكن من نجاح المفاوضات مع لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس": "جواو فيليكس كان الخيار رقم 4 وليس الهدف الأساسي أبدًا وجميع الأهداف التي تسبقه لم تغلق ملفاتها".

وأضاف: "اللاعب خيار جيد ويلعب في مركزي 9 و10، لكني أكرر ليس الهدف الأول، والأهداف التي قبله لم تغلق ملفاتها".

ولعب جواو فيليكس بقميص تشيلسي في 40 مُباراة، سجل فيها 20 هدفاً وصنع 11.

ويملك فيليكس في مسيرته الدولية 45 مباراة مع منتخب البرتغال، سجل فيها 9 أهداف.