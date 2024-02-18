مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مباريات قوية في الدوريات العالمية والعربية المختلفة.
وينتظر عشاق الدوري الإنجليزي مباراة قوية مانشستر يونايتد ولوتون تاون، وفي الدوري الإسباني ريال مدريد سيواجه نظيره رايو فاليكانو.
وتذاع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، أما مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي تذاع مبارياته عبر قنوات "بي إن سبورتس"
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
الدوري الإسباني:
رايو فاليكانو VS ريال مدريد - 4:00 مساء.
الدوري الإنجليزي:
لوتون تاون VS مانشستر يونايتد - 7:30 مساء.
الدوري الألماني:
بوخوم VS بايرن ميونخ - 7:30 مساء.
الدوري الإيطالي:
فروزينوني VS روما - 8 مساء.
مونزا VS ميلان - 10:45 مساء.
الدوري السعودي:
الهلال VS الرائد - 5:00 مساء.
الاتحاد VS الرياض - 8:00 مساء.
كأس رئيس دولة الإمارات:
اتحاد كلباء VS دبا الفجيرة - 4:20 مساء.
شباب الأهلي VS بني ياس - 4:25 مساء.
العين VS الوحدة - 7:20 مساء.