مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مباريات قوية في الدوريات العالمية والعربية المختلفة.

وينتظر عشاق الدوري الإنجليزي مباراة قوية مانشستر يونايتد ولوتون تاون، وفي الدوري الإسباني ريال مدريد سيواجه نظيره رايو فاليكانو.

وتذاع مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، أما مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي تذاع مبارياته عبر قنوات "بي إن سبورتس"

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها: