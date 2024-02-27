سر ظهور مورينيو في نهائي كأس مصر.. ومفاجأة للفريق الخاسر

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو سوف يكون حاضرا في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويقام نهائي كأس مصر للمرة الأولى خارج البلاد؛ إذ سيقام في العاصمة السعودية الرياض يوم 8 مارس القادم، برعاية موسم الرياض.

وقال آل الشيخ، إن مورينيو سوف يظهر في نهائي كأس مصر كمحلل للمباراة في ستوديو تحليلي مشترك بين القنوات الناقلة في السعودية ومصر.

ووفقا لما أعلنه اتحاد الكرة المصري، فإن كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة، فيما الفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة، والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ورصد آل الشيخ مكافأة إضافية لبطل الكأس مقدمة من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار، وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

ووفقا لقناة إم بي سي مصر، فإن الفريق الخاسر سوف يحصل أيضا على 150 ألف دولار إضافية، لتصبح جائزة الفريق الخاسر كاملة 350 ألف دولار.