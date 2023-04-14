تقرير: ساني طلب من بايرن ميونخ التساهل مع ساديو ماني

وأكد بايرن ميونخ، تغريم ماني وإيقافه، على الرغم من أنه تم تصويره وهو يبتسم إلى جانب ساني في التدريبات يوم الخميس بعد أن اعتذر للفريق بأكمله عن أفعاله.

ويبدو أن ساني قد طلب التساهل مع ماني البالغ من العمر 31 عامًا بعد إجراء محادثات مع أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، مع وجود تقارير في ألمانيا تزعم أن ساني جناح مانشستر سيتي السابق حريص على تجاهل الحادث.