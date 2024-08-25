بدأ نادي الهلال السعودي خطوات جدية لتنفيذ طلب مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، لتعزيز قوة الفريق الهجومية.

ويرغب جيسوس في استقدام البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، لارتداء قميص الزعيم خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونشرت صحيفة "أبولا" البرتغالية تقريرًا قالت فيه إن جيسوس مهتم باللاعب ماركوس ليوناردو مهاجم بنفيكا، ويريد التوقيع معه بخلاف أي صفقة.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن نادي الهلال بدأ الضغط بالفعل على اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ومحيطه، لإقناعه بالتوقيع للفريق السعودي.

كما كشفت الصحيفة أن روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، رفض العرض المقدم من نادي الهلال، متمسكًا ببقاء ليوناردو في صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وبرر رئيس بنفيكا موقفه بأن ليوناردو أحد أهم اللاعبين في خطط الألماني روجر شميدت المدير الفني للفريق.

يذكر أن ليوناردو انضم إلى صفوف بنفيكا في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من سانتوس البرازيلي، بصفقة بلغت 18 مليون يورو لمدة 5 أعوام.

ويوجد شرط جزائي في عقد اللاعب مع بنفيكا يصل إلى 150 مليون يورو.