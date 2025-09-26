الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار رائع قبل مواجهة الزمالك

فاجئ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، لاعبيه بقرار مهم ورائع قبل لقاء القمة ضد الزمالك.

ويستقبل الأهلي منافسه التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة للدوري المصري بإستاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 12 نقطة بقيادة مدربه المؤقت عماد النحاس بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا.

وبحسب مصدر موثوق داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" فإن محمود الخطيب رئيس النادي قرر صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وقال المصدر إن الخطيب يسعى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري.

وأكد أن الخطيب أخطر وليد صلاح الدين مدير الكرة بقراره لإبلاغ اللاعبين وتحفيزهم للفوز على الزمالك.

وكان الأهلي قد قرر إيقاف مستحقات لاعبيه بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وقدم الفريق الأحمر بداية باهتة لمشواره في الدوري المصري بعد أن خسر أمام بيراميدز وتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة إنبي.

وانتفض الأهلي حامل اللقب في آخر مباراتين بالفوز على سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود.