مدير تجاري أم ظهير أيمن.. ردّ ناري حول انضمام أمير توفيق للأهلي السعودي (فيديو)

أثار إعلان النادي الأهلي السعودي عن تعيين المصري أمير توفيق رئيسا تنفيذيا للقطاع التجاري، جدلا واسعا وردود أفعال عديدة في الأوساط الكروية السعودية.

وخلال حصة مساء أمس الاثنين من برنامج "دورينا غير" الذي يقدمه خالد الشنيف على القناة السعودية، قال المحلل الفني للبرنامج إن

وقال مشعل العتيبي : "هناك نقطتان شدتا اهتمامي في الحديث عن إنجازات أمير توفيق السابقة: الانتصار على الهلال في كأس العالم للأندية (4 ـ0)، والانتصار على الاتحاد (3-1)".

وأضاف: "لا أعلم هل تعاقد أهلي جدة مع ظهير أيمن أم مدير تجاري!؟؟، صُدمت لما اطلعت على البيان".

وكان الأهلي السعودي منح أمير توفيق، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي المصري منصب رئيس تنفيذي للقطاع التجاري.

وقال نادي أهلي جدة في بيان نشره ثم حذفه من حسابه على منصة "إكس": "تعلن شركة النادي الأهلي تعيين أمير توفيق كرئيس تنفيذي للقطاع التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو التجاري للنادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يواكب تطلعات الكيان وجماهيره".

وكان أمير توفيق تقدم باستقالته من منصب المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي المصري في شهر أغسطس الماضي بعد الاتفاق مع الأهلي السعودي على الانضمام لإدارة النادي.

وبدأ الأهلي السعودي مشواره في دوري المحترفين بفوز ضئيل على نادي نيوم (1 ـ0) بفضل مهاجمه إيفان توني.