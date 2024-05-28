خليل فياض يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا

كان خليل فياض يحمل قميص المنتخبات الفرنسية لأقل من 20 سنة، ولعب لها 16 مباراة وسجل هدفا واحدا.

خليل فياض من مواليد 9 يونيو 2004، وخاض هذا الموسم مع فريقه ببطولة الدوري الفرنسي، 23 مباراة منها 11 كأساسي، وسجل 3 أهداف.