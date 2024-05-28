خليل فياض يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا
أعلن خليل فياض، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من المنتخب الفرنسي في الفترة المقبلة.
ونشر فياض رسالة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" أعلن من خلالها، قراره بارتداء قميص أسود الأطلس.
وقال فياض في رسالته: "بعد تفكير طويل امتد لشهور، أتشرف بالإعلان عن قرار تمثيل المنتخب الوطني المغربي".
وأضاف: "لن أنسى أبدا الفترات التي قضيتها رفقة المنتخب الفرنسي وأنا فخور بحمل القميص الأزرق".
واختتم: "لا يمكنني الانتظار أكثر لارتداء ألوان بلدي المغرب والدفاع عن قيمه، أصبحت الآن أسدا للأطلس بشعار ديما مغرب".
كان خليل فياض يحمل قميص المنتخبات الفرنسية لأقل من 20 سنة، ولعب لها 16 مباراة وسجل هدفا واحدا.
خليل فياض من مواليد 9 يونيو 2004، وخاض هذا الموسم مع فريقه ببطولة الدوري الفرنسي، 23 مباراة منها 11 كأساسي، وسجل 3 أهداف.