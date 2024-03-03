ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي على أورلاندو (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لاكتساح منافسه أورلاندو سيتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي.

وسجل لويس سواريز هدف إنتر ميامي الأول، في الدقيقة الرابعة، ليقص شريط أهدافه مع ناديه الأمريكي الذي انضم إليه في الصيف.

وتمكن الأوروغواياني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 11، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي سجله زميله روبير تايلور في الدقيقة 29.